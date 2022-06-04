Аналитическая компания Canalys опубликовала статистику рынка носимых устройств в первом квартале. За первые три месяца года было произведено 41,7 млн устройств. На фитнес-браслеты из них пришлось 9,7 млн (23,3% рынка), остальные 32 млн представляют собой смарт-часы и простые часы.
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По сравнению с первым кварталом прошлого года устройств было выпущено на 4% меньше. Виновато падение спроса на фитнес-браслеты, но простые и умные часы продолжают покупать с большим энтузиазмом.
Apple, Huawei и Xiaomi выпускают самые востребованные носимые устройства. Apple на первом месте с долей рынка 22,1%. Компания произвела 9,2 млн часов Apple Watch. Вклад внесли не только флагманские Apple Watch Series 7, но и более дешёвые Apple Watch SE. За год продажи Apple выросли на 21%.
Huawei поднялась с третьего места в прошлом году на второе сейчас с долей рынка 11,1% и объёмом поставок фитнес-браслетов и умных часов в 4,1 млн. Их сильной стороной является программная экосистема OpenHarmony. Она позволяет подключать смарт-часы Huawei не только к смартфонам Huawei, но и к смарт-устройствам Huawei IoT, среди которых есть электромобили. Можно использовать часы Huawei Watch как цифровые автомобильные ключи.
Xiaomi опустилась со второго на третье место с долей 10,1% и объёмом поставок 4,2 млн. Главная причина спада заключается в сокращении продаж фитнес-браслетов. По этой причине компания всё большее внимание уделяет разработке умных часов.
На 4-м и 5-м месте Samsung и Fitbit. Доля Samsung выросла на 8,1% до 3,4 млн благодаря использованию Google Wear OS в часах Samsung Galaxy Watch 4. Продажи купленной Google компании Fitbit упали до 2,9 млн при доле рынка 7%.
С последнего квартала 2020 года рынок фитнес-браслетов постоянно падает. По сравнению с последним кварталом 20221 года спад составил 37%. Падение длится шесть кварталов подряд и с объёмом поставок 9,7 млн они впервые оказались ниже 10 млн. Рекордное значение в 27,9 млн было в последнем квартале 2019 года.
Рынок простых и умных часов за год вырос на 15%. Canalys считает, что более крупные экраны и обширная функциональность вести цифровой образ жизни, пишет Gizmochina.