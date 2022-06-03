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Смартфоны серии Oppo Reno 8 уже продаются на территории Китая. Всего их три, но ведётся работа как минимум над ещё одной моделью. С сайта сертификации пришло его название Reno 8Z.

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Сейчас в состав линейки Reno 8 входят аппараты Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+. Была неофициальная информация о подготовке о Reno 8 Lite, но подтверждений пока нет. Зато есть описание Reno 8Z 5G с сайта NBTC и он даже отметился в декларации Евросоюза. База данных NBTC показала модельный номер CPH2457.

Декларация показывает аккумулятор с модельным номером BLP907, что должно означать ёмкость 4500 мАч. Также у него ожидается зарядка мощностью 33 Вт. Ещё говорится о программном интерфейсе ColorOS 12.1.1 поверх системы Android 12. Вероятно, этот смартфон придёт на смену модели Reno 7Z 5G.

Последний работает на Snapdragon 695 с экраном AMOLED 6,43 дюйма и основной камерой 54 Мп. У него также аккумулятор 4500 мАч и зарядка 33 Вт, пишет Gizmochina.

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