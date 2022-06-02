Скромный смартфон для непритязательных пользователей готовится к релизу

На сайте бенчмарка Geekbench был найден смартфон Samsung Galaxy A04s с описанием некоторых характеристик. В частности, указан процессор Exynos 850 и Android 12.

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Аппарат фигурирует под модельным номером SM-A047F. 8-ядерный чип оснащён ядрами ARM Cortex-A55 с частотой 2 ГГц и графикой ARM Mali-G52 MP1. Объём оперативной памяти скромный и составляет 3 Гб, хотя могут быть и другие конфигурации. Поверх Android 12 установлена оболочка OneUI 4.0. Результаты одноядерного тестирования составили 152 балла и многоядерного 585 баллов.

Этот смартфон выйдет на смену представленному в прошлом августе Galaxy A03s. Прошлогодняя модель обладает экраном LCD TFT 6,5 дюйма с разрешением 720 х 1600, у него 3 ГБ и 4 ГБ памяти и 32 ГБ и 64 ГБ хранилище, поддержка microSD, процессор MediaTek Helio P35 SoC и батарея 5000 мАч с зарядкой 15 Вт. Сзади три камеры с основной 13 Мп, макро 2 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры 5 Мп, пишет Gizmochina.

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