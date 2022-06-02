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Версия Xiaomi 12S Pro на Dimensity 9000 получила сертификат 3C
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Сообщается, что в настоящее время ведётся работа над смартфонами Xiaomi 12S и 12S Pro флагманского уровня. Линейка 12S должна стать обновлением аппаратов Xiaomi 12 и 12 Pro, представленных в Китае в минувшем декабре. Версия Pro уже была обнаружена на сайте сертификации 3C, поэтому до анонса остаётся немного времени.

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В мае на сайте сертификации CMIIT нашлись флагманы с модельными номерами 2203121C, 2206123SC и 2206122SC. Скорее всего их окончательные названия будут Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro соответственно, по крайней мере в Китае. Ожидается использование в них мобильных процессоров Snapdragon 8+ Gen 1.

Ещё у Xiaomi 12S Pro может быть версия на процессоре Dimensity 9000. Аппарат Xiaomi под номером 2207122MC недавно нашли в базе данных IMEI. Из базы стало известно, что у этого устройства будет зарядка мощностью 67 Вт, но другие характеристики не указаны.

Предположительно, Xiaomi 12S Pro обладает экраном AMOLED FHD+ 6,55 дюйма, тремя задними камерами по 64 Мп, передней камерой 16 Мп и аккумулятором 4500 мАч. Установлена система Android 12 с оболочкой MIUI 13, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #xiaomi
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IRanPast
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