Компания рекламирует очередной портативный компьютер с корпусом объёмом 2,8 л

Известный производитель мини-компьютеров Minisforum продемонстрировала на YouTube модель Neptune HX90G. Здесь используется дискретная видеокарта Radeon, чего в таких компьютерах не бывало уже давно. HX90G выпускается на процессорах Ryzen 9 5900HX или Ryzen 9 6900HX, есть и на Intel Alder Lake.

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Отличительной чертой компьютера является видеокарта Radeon RX 6650M, припаянная к системной плате. На видео виден большой радиатор с двумя прикреплёнными к APU и видеокарте вентиляторами. Всего у него семь тепловых трубок, из них четыре для GPU.

Кулер якобы может отводить тепло без потери производительности от CPU и GPU с максимальной нагрузкой, что означает до 50 Вт и 100 Вт соответственно. HX90G будет поставляться с блоком питания мощностью 260 Вт.





Для охлаждения процессора и видеокарты используется жидкий металл, чего обычно не бывает на недорогих видеокартах. Поскольку в данном случае места для охлаждения немного, разработчикам пришлось компенсировать этот недостаток подобными мерами, пишет Videocardz.

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