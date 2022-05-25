Бюджетный смартфон на последней версии Android.

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

В мае в Европе Motorola анонсировала смартфон Moto E32. Теперь она представляет версию аппарата под названием Moto E32s.

реклама

Он обладает экраном размером 6,5 дюйма с достаточно широкой рамкой внизу и отверстием под камеру. Разрешение у него 720 х 1600, частота 90 Гц. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Основная задняя камера 16 Мп, сенсор глубины 2 Мп и камера макро тоже 2 Мп.

E32s работает на процессоре MediaTek Helio G37, памяти 3/4 ГБ, хранилище 32/64 ГБ, операционная система Android 12. Используется аккумулятор 5000 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.

Доступны стандарты связи Wi-Fi, VoLTE, Bluetooth 5.0, защита IP68. Размеры устройства 163,95 х 74,94 х 8,49 мм, вес около 185 г.

По спецификациям и внешнему виду новый смартфон мало отличается от Moto E32, разве что в прежней модели установлен процессор Unisoc T606.

Стоимость новинки составляет 149 евро, доступны серебряный и серый цветовые варианты, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама -40% на 3080 Gigabyte Aorus 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 <b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА -55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU -100000р на 3090 MSI Gaming X 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU



