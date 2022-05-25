В мае в Европе Motorola анонсировала смартфон Moto E32. Теперь она представляет версию аппарата под названием Moto E32s.
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Он обладает экраном размером 6,5 дюйма с достаточно широкой рамкой внизу и отверстием под камеру. Разрешение у него 720 х 1600, частота 90 Гц. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Основная задняя камера 16 Мп, сенсор глубины 2 Мп и камера макро тоже 2 Мп.
E32s работает на процессоре MediaTek Helio G37, памяти 3/4 ГБ, хранилище 32/64 ГБ, операционная система Android 12. Используется аккумулятор 5000 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.
Доступны стандарты связи Wi-Fi, VoLTE, Bluetooth 5.0, защита IP68. Размеры устройства 163,95 х 74,94 х 8,49 мм, вес около 185 г.
По спецификациям и внешнему виду новый смартфон мало отличается от Moto E32, разве что в прежней модели установлен процессор Unisoc T606.
Стоимость новинки составляет 149 евро, доступны серебряный и серый цветовые варианты, пишет Gizmochina.