Android 11 стала самой популярной версией по данным на 9 мая

Были времена, когда Google ежемесячно публиковала статистику распространения разных версий системы Android. Для пользователей iPhone это были смешные цифры, когда спустя год после релиза последняя версия Android была установлена в лучшем случае на 10% устройств.

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Видимо, устав от этих насмешек, Google перестала публиковать статистику. Потом она периодически снова делилась этой информацией, хотя положение дел лучше не стало.

В прошлом ноябре наиболее популярной версией была Android 10 с долей 26,5%, далее шла Android 11 (24,3%). Теперь есть данные от 9 мая и в них Android вышла в лидеры с результатом 28,3%. Соответственно, за минувшие полгода Android 10 потеряла 2,6% до 23,9%.

Следом располагается Android 9 Pie с долей 16,2%, у Android 8-8.1 доля 11,6%. Далее идут Android 7-7.1 (5%), Android 6 (3,9%) и Android 5-5.1 (3%). У Android 4.4 лишь 1%, у Android 4.1-4.3 0,4%.

Вряд ли последняя версия Android 12 имеет долю меньше 1%, но её в этой статистике указывать не стали, пишет Phonearena.

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