26 мая в Китае состоится анонс планшета Realme Pad X 5G, первого для этого производителя. Уже сейчас его можно заказать в магазине JD.com. Благодаря этому можно увидеть официальные изображения устройства и узнать, что планшет существует в двух конфигурациях.
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Ещё он предлагается в трёх цветовых вариантах, таких как серый, синий и зелёный. Вокруг экрана у него тонкие рамки, а сзади камера без светодиодной вспышки.
Слева находится отсек для SIM-карты, справа регулятор громкости. Кнопка включения расположена наверху, но непонятно, входит ли в её состав сканер отпечатков. Толщина корпуса составляет 7,1 мм.
Предположительно, планшет получит экран LCD с разрешением Quad HD+ и частотой 120 Гц. Он будет работать на процессоре Snapdragon 870 с батареей 8360 мАч. Желающие смогут выбрать между версиями с объёмом памяти 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Стоимость пока не сообщается.
Недавно появлялись сведения о работе над планшетом Realme Pad на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1+. Его можно ждать во втором полугодии под именем Realme Pad 5g Master Explorer Edition, пишет Gizmochina.