Его анонсируют уже послезавтра

OnePlus пока не анонсировала смартфон Nord 2T, но появляется всё больше сведений о нём. Анонс этой модели запланирован на 19 мая, так что ждать осталось всего пару дней. На этот раз стало известно, что аппарат будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1300.

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Система на чипе Dimensity 1300 была представлена всего несколько недель назад. Если она войдёт в состав OnePlus Nord 2T, то он станет первым смартфоном на этом процессоре.

Dimensity 1300 получил некоторые улучшения по сравнению с более старым Dimensity 1200. В обоих используется техпроцесс 6 нм. Новый чип получил четыре ядра Cortex A-78, четыре A55 и графический процессор Mali-G77 MC9. Производство ведётся на предприятиях TSMC.

Ранее уже сообщалось, что Nord 2T получит зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, а ёмкость аккумулятора составит 4500 мАч. Разработчики утверждают, что на полную зарядку уйдёт всего 15 минут. Пока остаются точно неизвестными характеристики камер и некоторые другие.

Предположительно, основная камера будет с разрешением 50 Мп и возможностями на уровне флагманов. Рядом сверхширокоугольная камера 8 Мп, макро 2 Мп, спереди 32 Мп. Ожидается экран 6,43 дюйма FHD+ с частотой 90 Гц. Стоимость и сроки начала продаж должны быть названы во время анонса, сообщает Gizmochina.

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