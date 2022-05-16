Аппаратов будет сразу несколько

Компания Oppo готовится к релизу очередного поколения смартфонов серии Reno у себя на родине. Стало известно, что анонс линейки Oppo Reno 8 назначен на 23 мая, пишет Gizmochina.

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Ожидается, что он получит новый процессор Snapdragon, анонс которого запланирован на 20 мая. В таком случае эти смартфоны могут стать первыми на данном чипе.

Всего должны быть представлены три аппарата: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 SE. Спецификации всех трёх уже появлялись. Reno 8 Pro обладает экраном OLED 6,7 дюйма Full HD+ с поддержкой частоты 120 Гц. Этот смартфон работает на чипе MediaTek Dimensity 8100-Max и с аккумулятором 4500 мАч с зарядкой 80 Вт. Тут будут серый, зелёный и чёрный цветовые варианты.

Reno 8 получит экран OLED 6,62 дюйма Full HD+ с частотой 120 Гц. Именно здесь поставят процессор Snapdragon 7 Gen 1, ёмкость аккумулятора 4500 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт. Цветов также будет три, включая чёрный и синий.

Reno 8 SE станет обладателем экрана OLED 6,43 дюйма Full HD+ с частотой 90 Гц. Сюда установят чип MediaTek Dimensity 1300 и аккумулятор 4500 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт. Цветовых вариантов снова три, среди них голубой и чёрный.

У всех аппаратов три задние камеры и передняя 32 Мп. Установлена система Android 12 с оболочкой ColorOS.

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