Этот титул получила Saudi Aramco

Американская Apple утратила лидерство в рейтинге наиболее дорогих компаний мира, чьи акции публично торгуются на бирже. Этот титул у неё сумела отнять нефтяная компания Saudi Aramco. Стоимость нового лидера составляет $2,43 трлн. Apple много потеряла в среду, когда курс её акций упал на 5%.

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За последние пять дней стоимость акций Apple снизились на $13,51 или 8,66%. После закрытия торговой сессии в четверг рыночная капитализация Apple упала до $2,31 трлн. С момента установления Apple 4 января 52-недельного максимум курса в $182,94 стоимость её акций упала на 23%. Акции Aramco выросли с начала года на 27%. В марте саудовская компания рассказала, что её годовая прибыль удвоилась за счёт быстрого роста цен на нефть.

В последние несколько лет Apple становилась первой публичной американской фирмой, которая достигла отметки капитализации в $1 трлн, $2 трлн и $3 трлн. Рыночная капитализация рассчитывается путём умножения текущей цены акций Apple ($142,56) на количество акций.

Другими американскими компаниями такого уровня являются Microsoft (капитализация $1,91 трлн) и Alphabet ($1,49 трлн). Apple впервые выпустила акции на биржу 12 декабря 1980 года по цене $22 за акцию. С тех пор она несколько раз дробила свои акции. В последний раз это произошло в августе 2020 года. С учётом этого цена акций в момент начала их продаж в 1980 году составляет 10 центов. Купившие 100 акций Apple по цене $22 сейчас являются владельцем 22400 акций стоимостью $3,2 млн, посчитали в Phonearena.

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