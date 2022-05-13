Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Apple уже не самая дорогая публичная компания мира
Этот титул получила Saudi Aramco
анонсы и реклама
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр

Американская Apple утратила лидерство в рейтинге наиболее дорогих компаний мира, чьи акции публично торгуются на бирже. Этот титул у неё сумела отнять нефтяная компания Saudi Aramco. Стоимость нового лидера составляет $2,43 трлн. Apple много потеряла в среду, когда курс её акций упал на 5%.

реклама

За последние пять дней стоимость акций Apple снизились на $13,51 или 8,66%. После закрытия торговой сессии в четверг рыночная капитализация Apple упала до $2,31 трлн. С момента установления Apple 4 января 52-недельного максимум курса в $182,94 стоимость её акций упала на 23%. Акции Aramco выросли с начала года на 27%. В марте саудовская компания рассказала, что её годовая прибыль удвоилась за счёт быстрого роста цен на нефть.

В последние несколько лет Apple становилась  первой публичной американской фирмой, которая достигла отметки капитализации в $1 трлн, $2 трлн и $3 трлн. Рыночная капитализация рассчитывается путём умножения текущей цены акций Apple ($142,56) на количество акций.

Другими американскими компаниями такого уровня являются Microsoft (капитализация $1,91 трлн) и Alphabet ($1,49 трлн). Apple впервые выпустила акции на биржу 12 декабря 1980 года по цене $22 за акцию. С тех пор она несколько раз дробила свои акции. В последний раз это произошло в августе 2020 года. С учётом этого цена акций в момент начала их продаж в 1980 году составляет 10 центов. Купившие 100 акций Apple по цене $22 сейчас являются владельцем 22400 акций стоимостью $3,2 млн, посчитали в Phonearena.

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
-22% на i5 12600 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-40% на 12700F в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-30% на i3 12100 в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple уступила первое место в мире по рыночной капитализации впервые с 2020 года
Apple может отказаться от порта Lightning и перейти на USB Type-C с 2023 года
Realme обошёл Apple по объёмам продаж на российском рынке смартфонов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты: собственные полупроводники конкурентного уровня у России появятся через 15 лет
72
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
42
Sony зарегистрировала новую модель PlayStation 5
4
Стейблкоин Tether (USDT) пошёл вниз вслед за рынком криптовалют – 12 мая курс опускался до $0.94
9
Цены на видеокарты в РФ пошли вниз после падения курса Эфира до $1900 – GeForce RTX 3050 стоит 46 000р
21
Биткоин обвалился ниже $27 000 – криптозима рядом, а индекс доверия на уровне «чрезвычайного страха»
16
Google анонсирует Pixel 7 и Pixel 7 Pro на Google I/O 2022
+
Криптовалюта Luna за последние 3 дня потеряла 99,97%
6
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
96
Майнинг на видеокартах в РФ перестал быть прибыльным в ходе резкого падения курса Эфира 12.05.2022г
4
AMD выпустит драйвер, который ощутимо поднимет производительность её видеокарт в играх с DX11
5
«AMD добилась немыслимого» — появился первый обзор технологии масштабирования FSR 2.0
14
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
193
Apple уступила первое место в мире по рыночной капитализации впервые с 2020 года
3
Легендарная Heroes of Might and Magic 3 получила наследницу в виде пошагового РПГ Songs of Conquest
7
Google заблокировала в РФ обновление и установку мобильного браузера Chrome – рабочий способ обхода
12
Как торговые сети РФ манипулируют ценами на ПК – игра с курсом рубля на фоне борьбы с дефицитом
5
Процессоры дешевеют в РФ на фоне стабилизации курса рубля – Core i7-11700K скинул 30% за месяц
8
Meta приостанавливает работу над своей виртуальной реальностью
10
Учёные из Кембриджа обнаружили стрессовый механизм, позволяющий обратить вспять симптомы нейродегенеративных заболеваний
1

Популярные статьи

Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
30
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
95
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
67
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
21
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
36
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
17
XCOM: Chimera Squad: поворот не туда
3
О самых внушительных зданиях в играх
6
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
10

Сейчас обсуждают

IRanPast
20:29
Всё понятно, все деньги уходят на кредит 3090
В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
Леди Яга
20:26
Обещался не шешенбек, а бегущий на куй
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
Леди Яга
20:24
Только после того как ты похвалишься своими. PS: Кредитами не пользуюсь
В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
Николай Врублевский
20:23
Чтобы было с чем сравнивать. Для создания пособий. Некоторые после написания материалов уходят на продажу - пока выставил BQ Pure Rock Slim и GreatWall G400 - можно найти их на Авито. Некоторые - для...
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
Tank
20:18
С пистолетом можно ограбить банк. Открыв банк можно ограбить всех.
Fortune: Криптомиллиардеры на фоне обвала рынка потеряли более $100 млрд всего за несколько дней
BarDuck
20:14
И сколько ждать? Если сегодня закажу, в эти выходные привезут?
Геймерские процессоры AMD и Intel дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X скинул 7000 рублей
Николай Врублевский
20:11
Массивный бэкплэйт был только у ТР, но он канул в прошлое. Сейчас у всех Х-образный бэкплэйт. Но старый бэкплэйт все еще продается ТР, например его можно купить в Кулера. П.С. Гайд по модернизации на ...
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
quid irrumabo
20:08
Зачем тебе столько кулеров?
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
Андрей Маликов
20:05
присоединяйся к параллельному бизнессу, хорош уже заборы красить за 15 в месяц
Геймерские процессоры AMD и Intel дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X скинул 7000 рублей
DooC
20:03
сколько помню всегда гнулися текстолит при крепеже что у Intel что у AMD,и не чего страшного не становилось так как такая спецификация,а если вам кажится что ваш проуц кривой или охлад тогда вам напил...
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем