В марте компания Google объявила, что «приостанавливает» биллинговые системы магазина Google Play в России из-за сбоев в работе платёжных систем. Тогда разработчиков попросили сделать важные платные приложения бесплатными. Этим дело не ограничилось.
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С конца прошлой недели компания запретила российским пользователям и международным разработчикам скачивать и обновлять платные приложения в Play Store. На бесплатные приложения эти ограничения не распространяются. Наверняка это решение связано с соблюдением санкций.
Обойти ограничения разработчики могут, сделав приложения бесплатными или давая льготные периоды при выставлении счетов за подписки. Здесь авторы каждого приложения принимают решения самостоятельно.
Запрещающие импорт устройств в страну санкции уже пытаются обойти параллельным импортом. Сложнее может быть избежать проблем с программным обеспечением и управлением цифровыми правами (DRM). Однако, уже был представлен отечественный магазин NashStore, призванный устранить недостаток мобильных приложений, пишет Neowin.