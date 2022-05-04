С годами это приложение стало ненужным

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Приложение YouTube Go в августе окончательно останется в прошлом. Команда разработчиков объявила, что отказывается от урезанного варианта программы, поскольку необходимость в нём по большей части исчезла. YouTube Go предназначалось для тех мест, где нестабильный доступ в интернет, высокая стоимость мобильного интернета и слабые устройства. С момента его появления в 2016 году сервис улучшил скорость работы основной программы.

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В результате YouTube работает более эффективно на устройствах начальной ценовой категории и в слабых сетях. Ведётся работа над новыми элементами управления, способными сократить расход трафика, но сроки не называются. Пользователям Go рекомендуется скачать YouTube, где можно комментировать, публиковать, создавать контент и ставить тёмную графическую тему.

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Сначала YouTube Go выпустили Индии и Индонезии, в 2017 году закончилось бета-тестирование. В 2018 году YouTube распространил его в 130 странах. Теперь возникает вопрос и о будущей необходимости системы Android Go, пишет Engadget.