Отчёт фирмы Canalys описывает нынешнее соотношение сил

Несколько лет назад бренд Honor отделился от компании Huawei и стал независимым. С тех пор этот производитель регулярно выпускает новые устройства, продвигая их в Китае и остальном мире.

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В Китае успех уже достигнут. Отчёт фирмы Canalys показывает, что Honor стала ведущим производителем смартфонов в абсолютном выражении за первый квартал. Компания произвела 15 млн смартфонов, что означает рост на 205% за год. Oppo (и OnePlus) выпустили 13,9 млн устройств, заняв второе место у себя на родине.

Apple третья с 13,8 млн устройств, следом за ней расположились Vivo и Xiaomi с 12,2 млн и 10,6 млн аппаратов соответственно.

В целом китайский рынок показал сокращение поставок на 18% по сравнению с прошлым годом и на 13% по сравнению с прошлым кварталом. Всего было выпущено 75,6 млн смартфонов.

Наряду с интернет-продажами Honor пытается расширить свое присутствие реальных магазинах, намереваясь и дальше увеличивать продажи, пишет Gizmochina.

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