Каждый месяц будет выходить по новой версии

На этой неделе компания Google выпустила первую бета-версию Android 13. Ранее выходили предварительные версии Developer Preview 1 и 2 Android 13. Бета-версий должно быть четыре, по одной в месяц. Финальный вариант Android 13 ожидается в августе или сентябре. Дополнительная информация о системе может быть представлена на конференции разработчиков Google I/O 11-12 мая.

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Вступать в программу бета-тестирования на основном устройстве может быть рискованно, особенно на первой версии. Некоторая функциональность может работать некорректно, аккумулятор может разряжаться быстрее обычного, в программном обеспечении встретятся баги. Стабильность можно рассчитывать увидеть в версиях после июня, пишет Phonearena.

И всё же, желающие имеют возможность поставить Android 13 beta 1 на смартфоны серии Pixel от версии 4 и новее. Для этого нужно открыть программу бета-тестирования Android для Pixel и нажать надпись «Просмотреть подходящие устройства». Откроется страница с изображением вашей модели Pixel с надписью «+ Opt In» внизу. После нажатия на неё в течение суток придёт обновление системы.

В прошлом месяце Google пообещала дать возможность уйти с бета-версий системы на обычные без удаления данных. Однако, сейчас Google предупреждает потенциальных бета-тестеров, что нельзя будет отменить регистрацию и вернуться к стабильной версии Android без удаления локальных данных с устройства.

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