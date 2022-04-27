Есть и другие малозаметные для пользователей новшества

Прошло четыре недели с момента выпуска браузера Google Chrome 100, так что настала пора релиза новой версии. В прошлый раз обновили логотип браузера, а теперь занялись персонализацией рекламы посредством Google Topics и API FLEDGE.

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Это механизмы профилей рекламы для сохранения конфиденциальности. Topics API и First Locally-Executed Decision over Groups Experiment (FLEDGE) являются составными частями инициативы Google Privacy Sandbox.

В начале года Google свернула эксперимент Federated Learning of Cohorts (FLoC) и перешла на Topics API для персонализации рекламы с сохранением конфиденциальности. Браузер определяет пользовательские интересы за неделю на основе его активности в интернете. Они сохраняются локально на устройстве в течение трёх недель и затем удаляются, не отправляясь на серверы в интернете. При посещении сайтов им и их рекламным партнёрам доступны только три пользовательские темы, по одной за каждую неделю.

Механизм создания профилей FLEDGE Google описывает так:

Пользователь заходит на сайт рекламодателя.

В браузере ему предлагается добавить группу интересов.

Пользователь заходит на сайт с продажей рекламных мест.

В браузере запускается аукцион объявлений.

Продавец и участвующие покупатели получают данные в режиме реального времени с доверенных серверов.

Показывается победившая в аукционе реклама.

Сообщается результат аукциона.

Сообщается о клике по объявлению.

Обе эти механизма будут доступны в виде пробных версий Origin до версии 104 Chrome. Это даёт три месяца на их тестирование.

Среди другой функциональности браузера новая спецификация цвета sRGB под названием Hue-Whiteness-Blackness (HWB), изменения в аргументе windowFeatures для упрощения разработки, подсказки приоритета для ресурсов относительно браузера и согласование спецификаций для выделенных воркеров между движком рендеринга Blink в Chromium и Gecko в Firefox.

Стандарт базы данных WebSQL был признан устаревшим и удалён. Mozilla вообще не пользовалась им в Firefox, а в Apple WebKit его убрали в 2019 году.

Завершено тестирование возможности увеличить пороговое значение уровня вложенности для функции setTimeout для оптимизации загрузки страниц. Эта настройка теперь доступна в виде флага.

Chrome 101 уже распространяется и обновление может быть установлено автоматически или вручную в разделе Справка > О браузере Google Chrome. Бета-версия Chrome 102 появится 28 апреля, финальная версия 24 мая, напоминает Neowin.

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