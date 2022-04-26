Также был представлен Vivo T1 5G на Snapdragon 778G

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В прошлом октябре был представлен смартфон Vivo T1x с 5G на процессоре Dimensity 900. На этой неделе пришла пора представить разновидность этого устройства с поддержкой 4G. В данном случае применяется система на чипе Snapdragon 680, сообщает GSMArena.

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Vivo T1x 4G предлагает выбор из версий с памятью 4 ГБ и 8 ГБ и хранилищем 64 ГБ и 128 ГБ. Есть поддержка карт памяти microSD. Установлена оболочка Funtouch OS 12 поверх Android 12.

Смотреть предстоит на экран LCD размером 6,58 дюйма Full HD+ с частотой 90 Гц и вырезом под переднюю камеру 8 Мп. Задняя панель должна собирать на себе минимум пятен благодаря матовому покрытию. Внутри прямоугольного выступа находятся камеры с основной 50 Мп, макро 2 Мп и сенсором глубины 2 Мп.

Применяется процессор Snapdragon 680, сканер отпечатков сбоку и аккумулятор 5000 мАч, заряжаемый через USB-C с мощностью до 18 Вт. Толщина корпуса составляет 8 мм, вес 182 г. Доступны чёрный и синий цветовые варианты. Версия 4 ГБ/64 ГБ стоит 150 евро, а 8 ГБ/128 ГБ 190 евро.

Ещё анонсировали модель T1 5G на Snapdragon 778G с Funtouch OS 12 и конфигурацией памяти 8 ГБ/128 ГБ. У неё экран Full HD+ AMOLED 6,44 дюйма с частотой 90 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и HDR10+.

Передняя камера 16 Мп, основная задняя 64 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп. Сканер отпечатков в данном случае в экране, есть USB-C, Hi-Res Audio, испарительная камера и аккумулятор 4700 мАч с зарядкой 66 Вт.

Новый Vivo T1 5G доступен чёрный и голубой и стоит 280 евро.

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