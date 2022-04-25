Эти устройства всё же могут выйти в международную продажу

В последнее время было немало утечек данных относительно флагманских смартфонов серии Vivo X80, очередная не далее как сегодня. В понедельник же они были официально анонсированы в Китае. В третьем квартале будет выпущена ещё более старшая модель X80 Pro+, а пока представили X80 Pro и X80, сообщает GSMArena.

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X80 Pro вышел на разных процессорах Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000. Вероятнее всего, один из этих чипов войдёт в состав устройства за пределами Китая. Используется экран 6,78 дюйма AMOLED E5 LTPO2 от Samsung с разрешением QHD+ и частотой 1-120 Гц. Обещано, что этот экран более отзывчивый и энергоэффективный, нежели у прошлогоднего X70 Pro+.

Внутри экрана находится ультразвуковой сканер отпечатков с выросшей на 38,7% областью распознавания. Прежде такие сканеры были только на смартфонах Samsung.

Сзади четыре камеры, в том числе специальный сенсор ISOCELL GNV 50 Мп 1/1,3 дюйма от Samsung. У него есть стабилизация и апертура f/1,57, лазерный автофокус и технология Pixel Shift.

Камера с 2-кратным зумом основана на сенсоре Sony IMX663 1/2 дюйма 12 Мп с пикселями 1,22 мкм и апертурой f/1,85, а также оптической стабилизацией посредством карданного подвеса.

Камера-перископ с 5-кратным зумом использует сенсор 8 Мп с оптической стабилизацией и апертурой f/3,4. Сверхширокоугольная камера 48 Мп основана на сенсоре Sony IMX598 размером 1/2,0 дюйма.

У всех камер покрытие объектива Zess T*, как и на Vivo X70, и модернизированный чип Vivo V1+ ISP для улучшенной съёмки при слабом освещении.

Передняя камера в отверстии 32 Мп с сенсором 1/2,8 дюйма и апертурой f/2,5.

Ёмкость аккумулятора составляет 4700 мАч, зарядка 80 Вт сделала шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. Есть беспроводная зарядка 50 Вт и обратная зарядка с проводом и без.

Среди других отличительных черт устройства усовершенствованная 27-слойная система охлаждения VC, аудиочип HiFi, NFC с расширенным диапазоном, стереосистема и защита IP68.

Аппарат доступен в чёрном, оранжевом и зелёном цветах. Версия на Snapdragon 8 Gen 1 получила конфигурации 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ, а Dimensity 9000 только два последних варианта. X80 Pro стоит 5499 юаней, 5999 юаней и 6699 юаней.

Более дешёвый X80 тоже работает на мощном процессоре MediaTek Dimensity 9000, версии на Snapdragon 8 Gen 1 нет. Экран здесь попроще, Samsung E5 AMOLED 6,78 дюйма не LTPO2. В нём всё же обещана яркость 1500 нит, 100% охват цветового диапазона DCI-P3 и частота 120 Гц.

Камеры тоже не столь продвинутые. Основная среди них 50 Мп Sony IMX866 RGBW 1/1,49 дюйма с апертурой f/1,75 с оптической стабилизацией. Камера с 2-кратным зумом позаимствована у X80 Pro, но при апертуре f/1,98 и без 5-кратного зума.

Сверхширокоугольная камера только 12 Мп Sony IMX663 с апертурой f/2.0. Передняя камера не отличается от камеры в X80 Pro.

Ёмкость аккумулятора X80 составляет 4500 мАч и нет беспроводной зарядки, но есть проводная 80 Вт.

Доступны конфигурации 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ за 3699 юаней, 3999 юаней, 4399 юаней и 4899 юаней соответственно. Нет IP68 и применяется лишь оптический сканер отпечатков внутри экрана.

Продажи аппаратов в Китае начнутся 29 апреля.

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