Их источником является китайская организация TENAA

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В понедельник в Китае состоится анонс флагманских смартфонов X80 и Vivo X80 Pro с акцентом на фотографические возможности. В преддверии этого события аппарат обнаружили в базе данных отвечающей за сертификацию организации TENAA под номером модели V2183A. Там же можно увидеть и спецификации аппарата, пишет Gizmochina.

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Vivo X80 станет обладателем экрана AMOLED 6,78 дюйма с разрешением 1080 х 2400 и соотношением сторон 20:9. Ожидается наличие частоты обновления 120 Гц и сканера отпечатков внутри экрана.

Установлен 8-ядерный процессор с частотой 3 ГГц, скорее всего Dimensity 9000. На выбор предлагается объём оперативной памяти 6/8/12 ГБ и хранилище 128/256/512 ГБ. Карты памяти в этом аппарате не поддерживаются. Будет установлена система Android 12 с интерфейсом OriginOS Ocean.

Разрешение передней камеры составит 32 Мп. Основная задняя камера имеет разрешение 50 Мп, остальные две камеры по 12 Мп. Ёмкость аккумулятора 4500 мАч и он состоит из двух частей. Мощность подзарядки ожидается 80 Вт. Размеры корпуса 164,95 х 75,23 х 8,78 мм, вес 203 г.

Vivo X80 и X80 Pro выпустят на смену прошлогодним моделям Vivo X70 и Vivo X70 Pro+. Неизвестно, будет ли представлен сегодня же и Vivo X80 Pro+.

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