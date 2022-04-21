Многие люди даже не знают о существовании iPhone SE

Появился отчёт, в котором говорится о слабых продажах нового смартфона iPhone SE. Линейка смартфонов Google Pixel 6 также не блещет результатами и компания предлагает увеличенные комиссионные для продавцов.

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Исследовательская компания Wave7 провела опрос продавцов в магазинах операторов связи США. 56% опрошенных заявили, что спрос на iPhone SE 3 в этом году ниже, чем на предыдущий iPhone SE, и только 8% сказали, что спрос выше.

Этот опрос подтверждает результаты мартовского доклада. Там говорилось, что Apple попросила поставщиков уменьшить объём производства iPhone SE 2022 на два-три миллиона единиц за квартал, то есть примерно на 20%. Виноват в этом низкий спрос.

Аналитик Минг-Чи Куо также написал в Твиттере, что спрос ниже ожидавшегося. Он сократил прогноз поставок iPhone SE на 2022 год с 25–30 млн до 15–30 млн.

Сейчас на компактные аппараты спрос невелик. Кроме того, далеко не все знают о существовании iPhone SE. «Wave7 Research ничего не известно о теле-, радио-, наружной или печатной рекламе устройства». Представители оператора Verizon считают так же.

В отчёте Apple есть и несколько положительных моментов. iPhone SE очень популярен в качестве покупаемого с предоплатой устройства. Он же повышает продажи Apple в Индии, куда компания переносит производство ради уменьшения себестоимости и снижения зависимость от Китая.

Аппараты Pixel 6 и Pixel 6 Pro тоже не вызывают особого интереса, кроме как у самых преданных поклонников. Google использует комиссионные для продавцов, как и Samsung, но платит больше.

По поводу Pixel 6 есть многочисленные сведения о багах. Последняя проблема: звонки автоматически перенаправляются на голосовую почту без уведомления пользователей. Также были сведения, что у некоторых пользователей входящие звонки автоматически отклоняются, пишет Techspot.

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