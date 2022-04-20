В марте появлялись сведения, согласно которым смартфон Vivo X80 Pro получит сенсор Sony IMX8 в составе основной камеры. Предположительно, речь шла о модели IMX866. Ещё ведётся работа над сенсором IMX989.
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Инсайдер пишет, что у японской компании есть сенсор МП в линейке серии IMX9 размером около 1 дюйма. Ранее он же заявлял, что будущий представитель IMX9 войдёт в состав смартфона Xiaomi 12 Ultra. Это должна дать данному аппарату значительные фотографические возможности, считает Gizmochina.
Прежде об этом смартфоне была информация об экране E5 AMOLED LTPO 2.0 6,73 дюйма с разрешением 2K, 120 Гц. Главная камера будет 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 48 Мп также с оптической стабилизацией и телефото 48 Мп с 120-кратным зумом.
Всё это будет работать на Snapdragon 8 Gen 1 Plus от батареи 4900 мАч с зарядкой 120 Вт. Ещё есть стереодинамики и рейтинг IP68, а также Android 12.
Появление смартфона в продаже может состояться в конце нынешнего квартала.