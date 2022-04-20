Есть сведения и о смартфоне Xiaomi 12 Lite 5G

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

В марте была информация, согласной которой компания Xiaomi сейчас работает как минимум над тремя смартфонами на флагманской системе на чипе Snapdragon 8 Gen 1+. Xiaomi 12 Ultra ожидается уже во втором квартале, то есть в ближайшие два месяца. Теперь появились сведения о моделях Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro на этом же ещё не представленном процессоре.

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Snapdragon 8 Gen 1 производится Samsung на техпроцессе 4 нм. Новый чип на техпроцессе 4 нм будет выпускать компания TSMC, что должно означать повышенную производительность и эффективность.

Появление процессора ожидается в начале мая, а смартфонов на нём в июне. Среди производителей будут Motorola, Lenovo, Xiaomi и Samsung, сообщает Gizmochina.

Xiaomi 12S известен под кодовым названием Diting, номер модели 2206123SC и сокращённый номер модели L3S. Xiaomi 12S Pro называется «Unicom» (2206122SC, L2S). Характеристики этих устройств пока остаются неизвестными.

Зато известно о другом будущем смартфоне под названием Xiaomi 12 Lite 5G в средней ценовой категории. Здесь будет экран AMOLED 6,55 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, Snapdragon 778G, 6/8 ГБ памяти, 128/256 ГБ хранилище и Android 12 с MIUI 13. Разрешение передней камеры составит 16 Мп, сзади три камеры с основной 64 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной 8 Мп, макро 5 Мп. Прохождение процедуры сертификации в FCC намекает на начало продаж уже в апреле или в мае.

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