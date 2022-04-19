На основе этих форм могут производиться чехлы

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В последние пару недель появилось немало утечек и слухов относительно будущих аппаратов Apple iPhone 14. Новая утечка показывает внешний вид всей линейки iPhone 14.

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Gizmochina публикует изображения пресс-форм моделей iPhone 14. В частности, отсюда можно узнать о размерах камер. Формы были обнаружена на китайском сайте Weibo. На их основе сторонние производители могут создавать чехлы для iPhone следующего поколения, а не сами устройства.

Можно обратить внимание на отсутствие формы под модель iPhone mini. Также изменился размер аппаратов. Могла остаться в прошлом модель с экраном 5,4 дюйма, бывшая не самой востребованной. Покупатели отдают предпочтение более крупным устройствам. Ожидается появление iPhone 14 и iPhone 14 Pro размером 6,1 дюйма, iPhone 14 Max и 14 Pro Max размером 6,7 дюйма.

Выступы камер могут стать более значительными, но их плоские края и скруглённые углы останутся прежними. Зато спереди вместо выреза может появиться круглое отверстие для камеры.

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