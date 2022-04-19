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Galaxy Z Fold 4 не получит слота S Pen и станет меньше и тоньше
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Компания Samsung является лидером рынка гибких смартфонов. Конкуренты не дремлют, поэтому и Samsung нельзя расслабляться. Сейчас ведётся работа над моделью Galaxy Z Fold 4, анонс которой ожидается в августе. Раньше говорилось, что там впервые появится слот для хранения стилуса S Pen. Теперь сообщается, что Samsung передумала и слота не будет.

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Источником этих сведений стал инсайдер Ice Universe. Причина в том, что в Samsung хотят сделать гибкий смартфон более тонким и компактным, а слот этому мешает, пишет WCCFTech.

До анонса устройств Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 остаётся ещё несколько месяцев, поэтому дальнейшие изменения не исключены. Galaxy Z Fold 4 наверняка сможет работать с S Pen, но где держать стилус, пользователям придётся думать самостоятельно. Впрочем, пользуются стилусами меньшинство обладателей мобильных устройств, а для остальных отсутствие слота проблемой не станет.

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#смартфоны #samsung
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