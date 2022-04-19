Закреплять стилус на корпусе устройства не получится

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Компания Samsung является лидером рынка гибких смартфонов. Конкуренты не дремлют, поэтому и Samsung нельзя расслабляться. Сейчас ведётся работа над моделью Galaxy Z Fold 4, анонс которой ожидается в августе. Раньше говорилось, что там впервые появится слот для хранения стилуса S Pen. Теперь сообщается, что Samsung передумала и слота не будет.

реклама

Источником этих сведений стал инсайдер Ice Universe. Причина в том, что в Samsung хотят сделать гибкий смартфон более тонким и компактным, а слот этому мешает, пишет WCCFTech.

До анонса устройств Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 остаётся ещё несколько месяцев, поэтому дальнейшие изменения не исключены. Galaxy Z Fold 4 наверняка сможет работать с S Pen, но где держать стилус, пользователям придётся думать самостоятельно. Впрочем, пользуются стилусами меньшинство обладателей мобильных устройств, а для остальных отсутствие слота проблемой не станет.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X



