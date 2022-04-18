Это позволяет ознакомиться с некоторыми его характеристиками

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

В базе данных проекта распределённых вычислений MilkyWay@home мог быть обнаружен новый процессор AMD Ryzen 7000 Raphael на архитектуре Zen 4. Ранее там же нашли два неизвестных процессора, которые инсайдер Benchleaks смог опознать как чипы 8- и 16-ядерные AMD Raphael ES. Теперь речь идёт о процессоре с идентификатором «100-000000514-03_N».

реклама

По мнению Benchleaks, это представитель серии AMD Ryzen 7000 Raphael. Это может быть степпинг B1 Raphael. Промышленное производство процессоров Zen 4 должно стартовать в апреле. Чип является частью семейства AMD 25 Model 97 Stepping 1/A60F11.

Как и в прошлых утечках, новый AMD Ryzen 7000 ES имеет кэш 1024 КБ, что вдвое превосходит AMD Ryzen 7 5800X (512 КБ). Кэш L2 разделён между «приоритетным» и «резервным» ядрами. Среди характеристик чипа новые ядра Zen 4, новый техпроцесс 5 нм TSMC с 6-нм IOD, поддержка платформы AM5 с сокетом LGA1718, поддержка двухканальной памяти DDR5, 28 линий PCIe на процессоре, TDP 105–120 Вт.

Предположительно, AMD представит процессоры Ryzen 7000 для ПК и платформу X670 на выставке Computex в конце мая. Продажи запланированы на начало третьего квартала, напоминает WCCFTech.

анонсы и реклама RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке



