В базе данных проекта распределённых вычислений MilkyWay@home мог быть обнаружен новый процессор AMD Ryzen 7000 Raphael на архитектуре Zen 4. Ранее там же нашли два неизвестных процессора, которые инсайдер Benchleaks смог опознать как чипы 8- и 16-ядерные AMD Raphael ES. Теперь речь идёт о процессоре с идентификатором «100-000000514-03_N».
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По мнению Benchleaks, это представитель серии AMD Ryzen 7000 Raphael. Это может быть степпинг B1 Raphael. Промышленное производство процессоров Zen 4 должно стартовать в апреле. Чип является частью семейства AMD 25 Model 97 Stepping 1/A60F11.
Как и в прошлых утечках, новый AMD Ryzen 7000 ES имеет кэш 1024 КБ, что вдвое превосходит AMD Ryzen 7 5800X (512 КБ). Кэш L2 разделён между «приоритетным» и «резервным» ядрами. Среди характеристик чипа новые ядра Zen 4, новый техпроцесс 5 нм TSMC с 6-нм IOD, поддержка платформы AM5 с сокетом LGA1718, поддержка двухканальной памяти DDR5, 28 линий PCIe на процессоре, TDP 105–120 Вт.
Предположительно, AMD представит процессоры Ryzen 7000 для ПК и платформу X670 на выставке Computex в конце мая. Продажи запланированы на начало третьего квартала, напоминает WCCFTech.