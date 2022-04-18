Другие источники не согласны с этим утверждением, но темпы распространения Windows 11 замедляются

Релиз операционной системы Windows 11 был омрачён запутанными и выросшими системными требованиями. Не удивительно, что из-за них темпы распространения системы далеки от рекордных, хотя разные источники дают разные оценки.

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Опрос от компании Lansweeper показывает мрачную картину распространения Windows 11 на корпоративных рабочих станциях. Среди более чем 10 млн рассмотренных устройств только 1,44% уже на Windows 11. Это меньше, чем доля в 1,71% у 20-летней системы Windows XP и 4,7% у Windows 7. Windows 10 установлена на 80,34% устройств.

Другое исследование Lansweeper затронуло более 30 млн устройств и выявило главную причину медленного внедрения Windows 11: более половины корпоративных рабочих станций не соответствуют системным требованиям. По процессору лишь 44% систем соответствовали требованиям.

Опросы Steam за последние три месяца говорят, что внедрение Windows 11 происходит значительно быстрее, чем говорит Lansweeper, но замедляется. В мартовском опросе Steam доля Windows 11 была 16,84%, что на 1,25% больше февраля. До того ежемесячный прирост был 2,03% и 3,41%.

Статистика AdDuplex за тот же период показывает, что в марте доля Windows 11 была 20% (включая участников программы предварительного тестирования) с приростом на уровне статистики Steam. В январе прирост был 3,1%, а в марте всего 0,4%.

На диаграмме AdDuplex показаны темпы распространения разных версий Windows с 2016 года. Windows 11 в крайнем правом углу выходит на плато намного раньше прочих сборок, пишет Techspot.

Помимо выросших системных требований, пользователи не торопятся ставить Windows 11, поскольку их всё устраивает в Windows 10. Когда выпустили саму Windows 10, нашлось немало желающих перейти на неё с оказавшейся неудачной Windows 8.

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