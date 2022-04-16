A770 опередит RTX 3060 Ti, A380 превзойдёт RX 6400

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

До конца квартала ожидается появление в продаже видеокарт Intel для ПК. Правда, не исключена и задержка до третьего квартала.

реклама

Инсайдер Enthusiast Citizen пишет, что причина возможной задержки неизвестна, хотя виноваты могут быть проблемные драйверы. Ожидаются четыре модели: A770, A750, A580 и A380. Первая должна дать производительность на уровне 3060Ti, так что до реальных современных флагманов ей далеко. Это значит, что могут быть на подходе ещё более старшие модели вроде A970.

Карты A770, A750 и A580 основаны на GPU ACM-G10, тогда как в бюджетном сегменте будет A380 на ACM-G11. Утечки данных о моделях Arc A770 и Arc A380 уже появлялись.

Arc A770 может получить 12 ГБ памяти, Arc A750 и Arc A580 до 8 ГБ, Arc A380 до 6 ГБ памяти. В бенчмарке OpenCL карта Arc A770 отставала от RTX 3060, в чём могут быть виноваты драйверы.

Nvidia и AMD собираются выпустить в этом году новое поколение карт, так что отставание Intel скоро может стать ещё больше, пишет WCCFTech.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза



