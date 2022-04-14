Это будут модели Motorola Edge 30 и Moto G 5G (2022)

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Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Недавно в интернете появились технологические планы Motorola на этот год на рынке смартфонов и среди пары десятков готовящихся устройств была модель под кодовым именем Dubai. Предположительно, это «младший брат» флагмана Motorola Edge Plus, известного в некоторых странах как Edge 30 Pro и Edge X30. Теперь сообщается, что это устройство получит название Motorola Edge 30.

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Об этом пишет инсайдер Эван Бласс, опубликовавший также изображения Edge 30. Судя по ним, дизайн остаётся прежним.

Вместо процессора Snapdragon 8 Gen 1 в данном случае будет применяться более слабый Snapdragon 778. Будет также экран размером 6,55 дюйма с частотой 144 Гц и зарядка 33 Вт для аккумулятора 4020 мАч. Зарядное устройство войдёт в комплект поставки, чем могут похвастать не все современные смартфоны.

Сзади будут две камеры по 50 Мп и сенсор глубины 2 Мп, спереди в отверстии на экране камера 32 Мп. Не исключено наличие рейтинга защиты IP, пока неизвестно какого, пишет Androidauthority.

Есть и изображения более дешёвого Moto G 5G (2022). В нём будет экран 6,53 дюйма с частотой 90 Гц, MediaTek Dimensity 700, аккумулятор 5000 мАч и три задних камеры с основной 50 Мп и сенсором глубины и макро по 2 Мп.

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