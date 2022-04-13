В этом году доход от кремниевых пластин прогнозируют на уровне $15,5 млрд

Исследовательская фирма Techcet считает, что несмотря на рост производственных мощностей, их будет недостаточно для удовлетворения прогнозируемого спроса на пластины в нынешнем и следующем годах. Это повлияет на производство чипов и цены на них. Пластины 300 мм выпускают сейчас в достаточном количестве для удовлетворения спроса. Однако, спрос быстро растёт, а пластины есть разные в зависимости от спецификаций и требований к устройствам. Таким образом, могут начаться проблемы с поставками.

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Крупные производители пластин вкладывают средства в строительство новых заводов, но это дело небыстрое. Потребуется 2-3 года, поэтому первые новые предприятия вступят в строй не раньше 2024 года.

Techcet пишет, что дефицит пластин открывает возможности для новых производителей пластин 300 мм в Китае, если они смогут соответствовать стандартам качества. Однако, рост цен на энергию и сырьё всё равно приведёт к росту стоимости чипов, полагает Techspot.

Techcet прогнозирует, что в этом году доход от продажи пластин составит $15,5 млрд, что на 14,8% лучше прошлогоднего результата. Впервые за более чем десятилетие рынок пластин покажет двузначный рост два года подряд.

Консорциум SEMI недавно объявил, что предприятия во всём мире планируют увеличить производство пластин 200 мм на 1,2 млн до рекордных 6,9 млн в месяц. Они нужны для создания недорогих чипов, таких как аналоговые интегральные схемы, схемы управления питанием и драйверы дисплея (ИС), полевые МОП-транзисторы, блоки микроконтроллеров (MCU) и датчики для 5G, автомобилей и устройства интернета вещей (IoT).

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