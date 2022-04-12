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Статистика магазина Uptodown показывает медленное распространение последней версии Android
Доля Android 12 равна только 2,6%
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3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
-160 000р на RTX 3080 ASUS
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

В своё время Google регулярно публиковал статистику распространения разных версий системы Android. Доля последних версий Android на фоне iOS всегда представляла собой печальную картину, так что в Google решили помалкивать об этом. Однако, существуют и другие источники. Например, магазин приложений Uptodown. Наличие в нём более 130 млн активных пользователей в месяц делает статистику достаточно любопытной.

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Итак, среди посетителей Uptodown первое место у системы Android 11 с долей 29,5%. Дальше идёт Android 10 с долей 25,2%. Последняя версия Android 12 есть только на 2,6% устройств, что уступает даже старой Android 8.

Uptodown даёт и статистику по производителям и браузерам. С аппаратов Samsung заходили более 31% посетителей, дальше идут Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo. Нужно помнить, что большинство этих посетителей не из США, так что картина не может считаться точной для мира в целом.

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i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Chrome является самым популярным браузером с долей 83%. Дальше идёт браузер Samsung с долей только 5%, сообщает Droid-life.

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