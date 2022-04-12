Доля Android 12 равна только 2,6%

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

В своё время Google регулярно публиковал статистику распространения разных версий системы Android. Доля последних версий Android на фоне iOS всегда представляла собой печальную картину, так что в Google решили помалкивать об этом. Однако, существуют и другие источники. Например, магазин приложений Uptodown. Наличие в нём более 130 млн активных пользователей в месяц делает статистику достаточно любопытной.

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Итак, среди посетителей Uptodown первое место у системы Android 11 с долей 29,5%. Дальше идёт Android 10 с долей 25,2%. Последняя версия Android 12 есть только на 2,6% устройств, что уступает даже старой Android 8.

Uptodown даёт и статистику по производителям и браузерам. С аппаратов Samsung заходили более 31% посетителей, дальше идут Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo. Нужно помнить, что большинство этих посетителей не из США, так что картина не может считаться точной для мира в целом.

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Chrome является самым популярным браузером с долей 83%. Дальше идёт браузер Samsung с долей только 5%, сообщает Droid-life.