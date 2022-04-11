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Процессор на смену Dimensity 9000 может стать конкурентом Snapdragon 8 Gen 1 Plus
Его тактовая частота вырастет по сравнению с нынешним флагманом MediaTek
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В настоящее время может вестись работа над новым мобильным процессором серии MediaTek Dimensity 9000, который позволит китайскому производителю во второй половине года конкурировать с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Хотя официально название не подтверждено, тактовые частоты должны вырасти по сравнению с нынешним флагманом MediaTek.

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Ядро Cortex-X2 сейчас работает на частоте 3,05 ГГц. Инсайдер Digital Chat Station пишет, что более быстрая версия будет работать на частоте 3,2 ГГц. Поскольку у TSMC нет нового производственного процесса, новый чип должен производиться на техпроцессе 4 нм, как и оригинальный Dimensity 9000. Быть может, из-за этого производителям придётся поработать над эффективностью охлаждения.

Ничего не сказано о том, получат ли другие ядра повышенную тактовую частоту или станет ли быстрее графический процессор. Быть может, MediaTek расскажет об этом примерно в одно время с анонсом Snapdragon 8 Gen 1 Plus в мае. Не исключено, что и сам Snapdragon 8 Gen 1 Plus будет работать на более быстром ядре Cortex-X2.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus тоже будет производить TSMC, тогда как прежде этим занималась Samsung. Эффективность чипов у TSMC выше, что позволит поднять производительность и энергоэффективность.

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#процессоры #mediatek
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