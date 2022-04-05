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Рейтинги AnTuTu показывают близость процессора Dimensity 9000 к Snapdragon 8 Gen 1
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Раньше у компании Qualcomm были самые производительные процессоры для Android-устройств и сейчас они остаются одними из лучших. Однако рейтинги производительности бенчмарка AnTuTu показывают, что конкуренты близки как никогда прежде. При этом конкурентов стало меньше. HiSilicon отсутствует, а Samsung не продаёт флагманские чипы Exynos в Китае, где располагается AnTuTu.

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Аппараты на Snapdragon 8 Gen 1 занимают первые три позиции: это Red Magic 7 Pro, iQOO 9 (китайская версия) и iQOO 9 Pro. MediaTek Dimensity 9000 уже близко. Redmi K50 Pro на нём на 4-м месте (международное название будет Poco F4), Oppo X5 Pro (для Китая) на 6-м. Остальные в топ-10 — устройства на Snapdragon 8 Gen 1. Dimensity всего на несколько процентов отстаёт от лучшего результата.

В AnTuTu видят причину успехов Red Magic в отличном охлаждении, поскольку это игровой смартфон со встроенным вентилятором. Это позволяет ему дольше удерживать высокие частоты. iQOO также являются игровыми смартфонами. Пусть у них нет вентиляторов, их охлаждение всё равно лучше, чем у большинства конкурентов, пишет GSMArena.

Борьба между Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000 идёт с переменным успехом. Чип MediaTek вырвался вперед по производительности CPU, но его графический процессор Mali-G710 MC10 немного уступил Adreno 730.

Не дороже 2000 юаней

 

Дальше рассматриваются смартфоны подешевле, примерно за 2000 юаней ($315/285 евро). Они работают на Snapdragon 888 или Dimensity. Moto Edge S30 (Snapdragon 888+) и Realme GT 5G (Snapdragon 888) прошлого года идут на первых двух местах. Чуть более старый Realme GT Neo2T (Dimensity 1200) 3-й, Redmi Note 10 Pro (для Китая на Dimensity 1100) и Realme Q3s (Snapdragon 778G) занимают 4-е и пятое 5-е места.

2000-3000 юаней

 

Есть у AnTuTu и список аппаратов за 2000-3000 юаней, куда вошли Moto Edge X30 (Snapdragon 8 Gen 1), Redmi K50 (Dimensity 8100) и K50 Pro (Dimensity 9000). Там показано соотношение цены и качества, разделённая на цену производительность. По этому показателю Dimensity 8100 опережает Dimensity 9000.

3000-4000 юаней

 

В категории 3000–4000 юаней лидируют Redmi K50 Gaming, Realme GT2 Pro и nubia Z40 Pro, все на Snapdragon 8 Gen 1. iQOO 8 и 9 используют Snapdragon 888+.

4000-5000 юаней

 

За 4000-5000 юаней снова лидируют модели на Snapdragon 8 Gen 1: Red Magic 7 Pro, Xiaomi 12 Pro и iQOO 9 Pro.

Наконец, по самой дорогой цене лидирует Oppo Find X5 Pro на Dimensity 9000, за ней следует версия на Snapdragon 8 Gen 1, потом Vivo X70 Pro+ (Snapdragon 888+).

Более 5000 юаней

 

В средней категории серия Dimensity 8000 ещё не отметилась. Здесь лидирует iQOO Z5 (Snapdragon 778G), далее Honor 60 Pro (Snapdragon 778G+) и Xiaomi Mi 11 Lite 5G (Snapdragon 780G). После этого видны только аппараты на Snapdragon 778G вплоть до 10-го места, где находится Oppo Reno6 5G (Dimensity 900).

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