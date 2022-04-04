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Появились сведения о компьютерах Intel NUC Wall Street Canyon
Они будут конкурировать с новыми Mac Studio
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В интернете обнаружились фотографии и результаты тестов пока не представленных портативных компьютеров Intel NUC на процессорах Alder Lake-P. Они называются Intel NUC Studio 12 Pro и известны также как Wall Street Canyon. Эти ПК должны стать конкурентами для представленных в прошлом месяце Apple Mac Studio. Правда, Intel пока официально не подтверждала этого.

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Новые модели получили те же разъёмы, что и нынешние NUC 11. Спереди находятся два порта USB 3.2 Gen2 со скоростью передачи данных 10 Гбит/с и один аудиоразъём. Адаптер питания модернизировали по сравнению с NUC 11. Он стал длиннее, но лишился блока питания на технологии GaN. В корпусе нашлось место для 2,5-дюймового накопителя SATA.


На выбор предложат пять процессоров Alder Lake: 

  • Core i7-1270P (12C/16T и Iris Xe 96 EU) с vPro
  • Core i7-1260P без vPro
  • Core i5-1250P
  • Core i5-1240P
  • Core i3-1220P

Базовое энергопотребление у них составляет около 28 Вт, в разгоне 64 Вт.

Большинство систем на Alder Lake поддерживают память DDR5, но NUC Studio 12 Pro содержит два слота под DDR4 до DDR4-3200-C22. Рядом находится накопитель PCIe 4.0 x4 M.2 с внутренней сетевой картой AX211 WiFi6E в слоте M.2 2230. Есть вариант с 2,5-дюймовым накопителем, но не с 3,5-дюймовым.

В тесте Cinebench Core i7-1260P показал результат на уровне Core i5-12400. Встроенная графика Intel Iris Xe не демонстрирует прироста по сравнению с моделями нынешнего поколения.

В CPU-Z производительность Core i7-1260P выросла на 25% в однопоточном тестировании и на 100% в многопоточном.

Можно особо отметить заметное уменьшение уровня шума NUC Studio 12 Pro, пишет WCCFTech.

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