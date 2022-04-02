На этой неделе состоялся анонс финального варианта версии браузера Google Chrome 100 с новым логотипом. Чуть позже за ним последовал Microsoft Edge 100 с прежним логотипом. Зато он получил улучшения в обработке файлов PDF и некоторые средства защиты от связанных с памятью уязвимостей, пишет Neowin.
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Microsoft описала пять наиболее важных обновлений этой версии. На первом месте стоит трёхзначная строка User-Agent. Разработчики пишут, что это может привести к проблемам на некоторых сайтах, поэтому в настройках edge://flags есть возможность закрепить номер версии на 99.
Открытие некоторых URL-адресов для служб Microsoft 365, таких как SharePoint и OneDrive, запустит приложения непосредственно для организаций, которые применяют активацию протокола приложений Microsoft 365 в доверенных службах облачного хранилища Microsoft. Администраторы могут использовать политики для управления этими изменениями.
Другое улучшение связано с сохранением целостности памяти защитой непрямых обращений к ней. Это доступное начиная с Windows 8 улучшение аппаратной защиты стека. Edge 100 содержит обновления безопасности ещё для девяти CVE.
Два обновления связаны с тем, как браузер обрабатывает файлы формата PDF. Edge 100 может использовать облегчённую программу чтения PDF для предварительного просмотра файлов. Браузер работает с вложениями PDF в Outlook Desktop и локальными файлами PDF в проводнике. Можно использовать политику для включения проверки цифровых подписей в файлах PDF без использования сторонней интеграции.
Edge должен автоматически обновиться до версии 100.0.1185.29. Если этого не произойдёт, можно запустить обновление вручную в меню Справка и отзывы > О Microsoft Edge.