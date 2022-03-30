Браузер Google Chrome добрался до трёхзначного числа

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Ждать пришлось много лет, но теперь браузер Google Chrome всё же дожил до трёхзначной версии. Самый популярный браузер мира был обновлён на всех платформах, таких как Mac, Windows и iOS. Там можно увидеть, что иконка немного изменилась, по-разному на разных операционных системах.

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Google надеется таким способом согласовать внешний вид иконки Chrome с другими системными значками. Дизайнер Google рассказал, что была упрощена основная иконка бренда, устранены тени, улучшены пропорции и цвета стали ярче, чтобы соответствовать более современному выражению бренда Google.

Google ещё кое-что добавила и убрала. Убран режим Lite из браузера Android и iOS, позволявший пользователям экономить трафик и всё равно быстро загружать веб-страницы. Обходного пути доступа к режиму не осталось, поскольку Google отключит его серверы.

Chrome 100 на Android принесёт улучшенную цветовую схему, соответствующую дизайну Material You. Это можно будет увидеть в меню переполнения, которое получило зелёный оттенок вместо бело-серого в версии 99.

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