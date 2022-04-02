В десятке AnTuTu восемь смартфонов на Snapdragon 8 Gen 1

Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS

Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Результаты в некоторых бенчмарках показывают, что MediaTek Dimensity 9000 по производительности опережает Snapdragon 8 Gen 1 (в частности, в Geekbench), в первой десятке AnTuTu за март процессоры Qualcomm доминируют. Восемь из десяти устройств работают на Snapdragon, но MediaTek впервые попал на 4-е место.

реклама

Смартфон RedMagic 7 Pro занял 1-е место с результатом более 1 млн баллов. Следом идёт малоизвестный в нашей стране смартфон iQOO 9. На 4-м месте находится Redmi K50 Pro на Dimensity 9000, набравший почти 1 млн баллов. OPPO Find X5 Pro также работает на процессоре производства MediaTek.

В десятку входят исключительно смартфоны на чипах Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1. Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200 был в топ-10 в феврале, но вылетел оттуда.

MediaTek сначала делала ставку на рынок смартфонов начальной и средней ценовых категорий. Там она быстро добилась успеха и пошла покорять новые высоты.

Dimensity 9000 использует передовой техпроцесс TSMC 4 нм и уникальную архитектуру. Чип представляет собой сочетание крупного ядра X2, трёх больших ядер A710 и четырёх малых ядер A510.

Для получения оптимального сочетания скорости и автономности существует чип Dimensity 8100 на техпроцессе 5 нм. Он использует обычную архитектуру 8+8 ARM big.LITTLE, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



