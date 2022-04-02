Результаты в некоторых бенчмарках показывают, что MediaTek Dimensity 9000 по производительности опережает Snapdragon 8 Gen 1 (в частности, в Geekbench), в первой десятке AnTuTu за март процессоры Qualcomm доминируют. Восемь из десяти устройств работают на Snapdragon, но MediaTek впервые попал на 4-е место.
реклама
Смартфон RedMagic 7 Pro занял 1-е место с результатом более 1 млн баллов. Следом идёт малоизвестный в нашей стране смартфон iQOO 9. На 4-м месте находится Redmi K50 Pro на Dimensity 9000, набравший почти 1 млн баллов. OPPO Find X5 Pro также работает на процессоре производства MediaTek.
В десятку входят исключительно смартфоны на чипах Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1. Galaxy S22 Ultra на Exynos 2200 был в топ-10 в феврале, но вылетел оттуда.
MediaTek сначала делала ставку на рынок смартфонов начальной и средней ценовых категорий. Там она быстро добилась успеха и пошла покорять новые высоты.
Dimensity 9000 использует передовой техпроцесс TSMC 4 нм и уникальную архитектуру. Чип представляет собой сочетание крупного ядра X2, трёх больших ядер A710 и четырёх малых ядер A510.
Для получения оптимального сочетания скорости и автономности существует чип Dimensity 8100 на техпроцессе 5 нм. Он использует обычную архитектуру 8+8 ARM big.LITTLE, пишет Gizmochina.