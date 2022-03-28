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Складка на Xiaomi MIX Fold 2 может быть уменьшена
Появились некоторые сведения о следующем гибком смартфоне Xiaomi
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Инсайдер Digital Chat Station поделился данными относительно экрана будущего гибкого смартфона Xiaomi MIX Fold 2. Как и аппарат первого поколения, это устройство будет сворачиваться словно книга. Размер его внутреннего экрана составит 8 дюймов, а внешнего 6,5 дюйма.

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Складка станет менее заметной и оба экрана получат частоту обновления до 120 Гц. В первом поколении частота внешнего экрана составляет 60 Гц. Внутренний экран может относиться к типу LTPO.

В прошлом году производитель собирался установить в MIX Fold 2 процессор Snapdragon 8 Gen 1. Теперь речь идёт о пока не представленном Snapdragon 8 Gen 1 Plus от TSMC. В нём будет основное ядро Cortex-X2, три больших ядра Cortex-A710 и четыре маленьких Cortex-A510.

Анонс аппарата ожидается примерно в середине года. В прошлый раз такой смартфон оценили в 9999 юаней.

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#смартфоны #xiaomi
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