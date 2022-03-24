Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Gigabyte представила производительный мини-ПК Brix Extreme
Он работает на процессорах Intel 12-го поколения и предлагается в двух размерах
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Компания Gigabyte заявила, что представленный ей новый портативный компьютер Brix Extreme является самым мощным в данной категории. Это при том, что в конкурентах у него среди прочих недавно анонсированный Apple Mac Studio. Впрочем, наличие процессоров Intel последнего поколения позволяет поверить в возможности Brix Extreme.

реклама

Размеры корпуса Brix Extreme составляют 44 x 134 x 139 мм. Это тихое устройство с уровнем шума не более 30 дБ под нагрузкой и 35 дБ в режиме повышенной производительности процессора. 

Среди эти процессоров предлагаются мобильные варианты от 6-ядерных Core i3 до 12-ядерных Core i7. Объём памяти не назван, но есть поддержка двухканальной памяти DDR4 на частоте 3200 МГц. Дискретных видеокарт ожидаемо нет, но обещан прирост графической производительности в 10% по сравнению с прошлым поколением ПК.

Brix Extreme можно подключить к четырём мониторам с разрешением 4K на частоте 60 Гц и к монитору 8K через HDMI 2.1. Выбор более высокого варианта ПК даёт ещё один отсек SSD/HDD 2,5 дюйма. Gigabyte будет продавать комплект обновления с добавлением дополнительного слота m.2 2280 и порта LAN, Gigabit Ethernet и Wi-Fi 6E, порта RS232.

Ещё Brix Extreme содержит в комплекте кронштейн VESA для крепления на задней панели монитора. Цены пока не названы, пишет Techspot.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#gigabyte
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Партнёры AMD готовят свои версии видеокарты Radeon RX 6400
Gigabyte рассказала, какие материнские платы изначально поддерживают новые процессоры AMD
GIGABYTE анонсировала новые 16-дюймовые ноутбуки с процессором 12-го поколения и OLED-дисплеем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты выводят Биткоины с бирж, а эксперты ожидают сильного падения из-за действий ФРС США
16
Видеокарты в РФ дешевеют, а цены вернулись к январским минимумам – флагманы со скидками до 190 000 р
33
В России собираются создать собственный Google Play, дабы смартфоны Android не превратились в "кирпич"
54
Microsoft в одностороннем порядке разорвала контракты с VK, значительно урезав функционал Mail.ru
107
Samsung останавливает производство телевизоров в РФ – в России и ЕС ожидается дефицит поставок
26
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
107
Учёные: Ежедневное употребление клюквы значительно улучшает метаболизм миокарда
3
Хакеры взломали «Яндекс Еду» и нанесли адреса всех заказчиков на карту
13
NVIDIA действительно прекратила прямые поставки продукции на российский рынок
11
Партнёры AMD готовят свои версии видеокарты Radeon RX 6400
12
Android 13 значительно увеличит автономность мобильных устройств
5
Производитель Ferrari купил 5.1% акций российского «Билайна» в 3 раза дешевле реальной стоимости
14
Геймер купил GeForce GTX 1070, которая сгорела через день – история ремонта видеокарты от DG
14
Для россиян организованы туры в Узбекистан за картами MasterCard и Visa
18
71% геймеров остаются на видеокартах Nvidia GTX
24
Mortal Kombat 11 официально очищена от Denuvo
2
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
72
Ютубер выложил в сеть вирусный полёт Tesla на улицах Лос-Анджелеса
3
Макрон раздает французам продуктовые карточки, испанские дальнобойщики останавливают 4 молочных завода Danone
14
Видеохостинг RuTube запустит авторизацию через «Госуслуги» для публикации видео без модерации
144

Популярные статьи

Что такое VPN или как обходить блокировки
94
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
14
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
3
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
4
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
4
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
15
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
4
Мои мысли на тему: как правильно тратить деньги
6

Сейчас обсуждают

Rey.B.
21:59
Ну так и описывайте "звук для техники 4-го класса неплох". Иначе зачем обзор? У меня когда-то была виниловая вертушка Серенада-406. Она звучала как раз на уровне таких блютуз-свистелок.
Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
page17
21:56
Чего так волноваться из-за одной недружественной компании.. У нас чудесные программисты..полгода, ну год усиленной работы и у нас будет свой виндовс. Мы напишем свой безглючный виндовс, и весь мир буд...
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
Baron_05
21:56
Я и не писал про хороший звук. Да и надо как-то подготовленным подходить к вопросу. Надеятся, что будет потрясающий звук в маленькой колонке за 3 тыс рублей (по нынешним ценам), это проблема подхода.
Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
avc119
21:54
#НаVальныйнаш. #ПутинмолодеZ.
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
Za_победу
21:54
Зато у Хероев вот такое:https://www.youtube.com/watch?v=UlegIgp6QwQ Очень интеллектуально и фашизмом совсем не попахивает...
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
kanindruzba
21:54
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
Shad2
21:53
"Ставишь 1080p, сглаживание мылит примерно до 720p, но лесенок нет, картинка обалденная." Охренеть. Фанаты нвидиа такие слепые.
Лучшая игровая видеокарта до 100 000 рублей – Radeon RX 6600 XT vs GeForce RTX 3060 по тестам Bk
Xypc
21:52
Заблокировали РФ в эпике? В Беларуси работает
В Epic Games Store началась весенняя распродажа и бесплатная раздача Demon’s Tilt
page17
21:48
Мечтай, мечтай. Стратегия выжженой земли. Ничего китаю не достанется, если он вдруг начнет спецоперацию по освобождению тайванцев. Вся полупроводниковая индустрия TSMC будет уничтожена в этом случае....
Более 60% углеродного следа TSMC формируют источники электроэнергии
Alex-IT
21:47
А ты видимо олигарх? Или золотая молодожь?
Что такое VPN или как обходить блокировки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем