Он работает на процессорах Intel 12-го поколения и предлагается в двух размерах

Компания Gigabyte заявила, что представленный ей новый портативный компьютер Brix Extreme является самым мощным в данной категории. Это при том, что в конкурентах у него среди прочих недавно анонсированный Apple Mac Studio. Впрочем, наличие процессоров Intel последнего поколения позволяет поверить в возможности Brix Extreme.

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Размеры корпуса Brix Extreme составляют 44 x 134 x 139 мм. Это тихое устройство с уровнем шума не более 30 дБ под нагрузкой и 35 дБ в режиме повышенной производительности процессора.

Среди эти процессоров предлагаются мобильные варианты от 6-ядерных Core i3 до 12-ядерных Core i7. Объём памяти не назван, но есть поддержка двухканальной памяти DDR4 на частоте 3200 МГц. Дискретных видеокарт ожидаемо нет, но обещан прирост графической производительности в 10% по сравнению с прошлым поколением ПК.

Brix Extreme можно подключить к четырём мониторам с разрешением 4K на частоте 60 Гц и к монитору 8K через HDMI 2.1. Выбор более высокого варианта ПК даёт ещё один отсек SSD/HDD 2,5 дюйма. Gigabyte будет продавать комплект обновления с добавлением дополнительного слота m.2 2280 и порта LAN, Gigabit Ethernet и Wi-Fi 6E, порта RS232.

Ещё Brix Extreme содержит в комплекте кронштейн VESA для крепления на задней панели монитора. Цены пока не названы, пишет Techspot.

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