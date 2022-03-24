Windows 11 получит папки в меню «Пуск» и перетаскивание на панели задач

Компания Microsoft начала выпускать предварительные сборки системы Windows 11 одновременно в каналах Insider Dev и Beta. Это означает, что разработка новых возможностей выходит на финишную прямую.

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Microsoft выпускает бета-версии Windows 11 в трёх каналах: Dev, Beta и Release Preview. Dev Channel представляет собой место тестирования экспериментальных возможностей, которые могут не воплотиться в реальность. В феврале Microsoft заявила, что Beta Channel и Dev Channel идут в «параллельных направлениях».

В среду Microsoft анонсировала Windows 11 Build 22581, пишет PCWorld. Она одновременно появилась в бета-канале и канале для разработчиков. Это означает, что теперь при смене канала у вас будет оставаться прежняя сборка. Также это означает, что сборка 22581 относительно близка к выходящему осенью финальному варианту обновления. Можно полагать, что значительная часть возможностей из этой сборки будет в финальном обновлении. Некоторые эти новшества названы ниже.

Live Captions. Автоматическое создание субтитров к видео.

Папки в меню «Пуск». Их можно группировать и давать им имена.

Переработанный диспетчер задач. Дизайн больше совпадает с внешним видом остальной системы. Повышена эффективность для сокращения расходов ресурсов приложениями.

Панель задач с оптимизацией для планшетов. В февральской сборке 22563 Microsoft уменьшила панель задач Windows 11 при работе на планшете, освобождая больше рабочего пространства.

Перетаскивание приложений на панели задач. Данная возможность поначалу отсутствовала в Windows 11, но теперь возвращается.

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