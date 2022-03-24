Новое 12+4-контактное соединение для карт на PCIe 5 выдаёт до 600 Вт на одной шине

Блоки питания для компьютеров уже много лет остаются неизменными. Появились модульные кабели для упрощения прокладки, бывают компактные блоки для небольших компьютеров и этим развитие ограничилось. Теперь Intel завершила разработку стандарта ATX 3.0 и скоро он войдёт в состав новых блоков питания. Его главным новшеством стало стандартизированное соединение для видеокарт и других устройств на PCIe, которое даёт мощность до 600 Вт на один разъём.

реклама

Видеокарты сейчас становятся всё более требовательными к питанию, пишет PCWorld. Максимальная пропускная способность 8-контактной шины ATX равна 150 Вт. Самым быстрым видеокартам нужно несколько разъёмов питания и это увеличивает количество кабелей в корпусе. Новое 12-контактное соединение 12VHPWR должно дать энергии больше, чем готовы потратить даже самые мощные видеокарты следующих пары поколений. Размер контактов при этом был уменьшен.

Технически предлагается всего 16 контактов (12 + 4). Четыре дополнительных контакта для передачи данных расположены под основными контактами питания. Они нужны для регулирования выходного напряжения постоянного тока и ряда новых инструментов для эффективного и безопасного регулирования высокой выходной мощности. Intel считает, что новое соединение 12VHPWR станет стандартом для «большинства, если не всех» карт PCIe 5.0.

Некоторые карты Nvidia Founders Edition 30-й серии используют «не интеллектуальную» версию этого соединения с 12 основными контактами питания, но без четырех дополнительных. Nvidia включает в комплект поставки видеокарт переходники для двойных 8-контактных шин питания, давая им совместимость с современными блоками питания. Это 12-контактное соединение должно быть совместимо с новыми шинами 12VHPWR. Мощность у них будет только 450 Вт без дополнительных контактов данных для регулирования.

Блоки питания и готовые системы с ATX 3.0 ожидаются в продаже в конце года. Физически они должны быть совместимы со всеми корпусами стандарта ATX. При этом могут потребоваться переходники для материнских плат до ATX12VO и компонентов SATA. Не исключено, что некоторые версии видеокарты GeForce RTX 3090 Ti будут оснащены новым 12+4-контактным разъёмом 12VHPWR.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



