Компания Samsung обычно каждый год выпускает две модели гибких смартфонов, но на этот раз их может оказаться три. Двумя ожидаемыми новинками являются Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, но они будут не одни.
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Сайт Galaxy Club обнаружил три кодовых названия гибких смартфонов, а именно B4, Q4 и N4. B4 означает Galaxy Z Flip4, а Q4 — Galaxy Z Fold4. Это следует из названий нынешних версий B3 и Q3.
N4 должен означать другой гибкий смартфон 4-го поколения. Вот только Samsung никогда не выпускала гибких смартфонов кроме Fold и Flip.
Недавно обнаруженный патент показал устройство потенциальной новинки. Его экран в развёрнутом виде имеет необычную Р-образную форму, позволяя выводить на него разные приложения одновременно.
Возможно, поначалу Samsung выпустит этот аппарат в ограниченных количествах и посмотрит на реакцию пользователей.