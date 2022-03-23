Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Samsung может выпустить новый гибкий смартфон помимо Z Fold4 и Z Flip4
Патент показал устройство с необычным экраном
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Компания Samsung обычно каждый год выпускает две модели гибких смартфонов, но на этот раз их может оказаться три. Двумя ожидаемыми новинками являются Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, но они будут не одни. 

реклама

Сайт Galaxy Club обнаружил три кодовых названия гибких смартфонов, а именно B4, Q4 и N4. B4 означает Galaxy Z Flip4, а Q4 — Galaxy Z Fold4. Это следует из названий нынешних версий B3 и Q3.

N4 должен означать другой гибкий смартфон 4-го поколения. Вот только Samsung никогда не выпускала гибких смартфонов кроме Fold и Flip.

Недавно обнаруженный патент показал устройство потенциальной новинки. Его экран в развёрнутом виде имеет необычную Р-образную форму, позволяя  выводить на него разные приложения одновременно.

Возможно, поначалу Samsung выпустит этот аппарат в ограниченных количествах и посмотрит на реакцию пользователей.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #смартфоны
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Флагман Motorola Frontier с камерой 200 Мп почти готов
Samsung Galaxy M53 5G получит чипсет Dimensity 900
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

70 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 от 21 марта 2022 года
6
Остановка поставок меди и никеля из РФ может ощутимо замедлить переход на чистую энергетику в ЕС
73
Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» будут выпускать в Китае, но только через год
62
Ведьмак 4 официально анонсирован – CD Projekt RED дала старт новой саге
3
Видеокарты GeForce RTX 3090 не будут единственными призами, которые NVIDIA разыграет сегодня
2
В России собираются создать собственный Google Play, дабы смартфоны Android не превратились в "кирпич"
38
Продуктовые магазины «Лента» отказываются выдавать бумажные чеки из-за подорожания тонера и бумаги
99
Искусственный интеллект всего за 6 часов сгенерировал 40 000 вариантов биохимического оружия
3
Видеокарты в РФ дешевеют, а цены вернулись к январским минимумам – флагманы со скидками до 190 000 р
26
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6500 XT – выбираем наиболее выгодную бюджетную видеокарту по тестам SH
14
Киты выводят Биткоины с бирж, а эксперты ожидают сильного падения из-за действий ФРС США
7
Доходы российских майнеров ощутимо выросли после падения курса рубля и роста подорожания Эфира
13
Российские игроки жалуются на беспочвенные блокировки аккаунтов в New World
22
Некоторые российские банки в условиях санкций переходят на пиратский софт и компьютеры с Авито
23
CD Projekt Red официально объявила о разработке нового «Ведьмака»
50
Far Cry 6 на этой неделе впервые станет временно бесплатной
7
PlayStation 5 Pro может получить большой прирост производительности по сравнению с базовой PS5
13
NVIDIA действительно прекратила прямые поставки продукции на российский рынок
10
В апреле Россию могут покинуть до 100 тысяч IT-специалистов
272
Для россиян организованы туры в Узбекистан за картами MasterCard и Visa
18

Популярные статьи

Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году. Часть 2
62
К чему со временем приводит термопаста под крышкой ЦП вместо припоя
44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
7
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
24
Что такое VPN или как обходить блокировки
37
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
3
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
1

Сейчас обсуждают

korney
23:09
Не надо съезжать - у нас всё записано.
В России не планируют наказывать за применение VPN
Развалим_мордор
23:09
Сахар купил? А если на головку сахара посыпать ты слижешь? https://nashgorod.ru/article/general/16-03-2022/obmenyayu-noutbuk-na-sahar-tyumentsy-prodayut-defitsitnye-tovary-na-avito Знаешь почему име...
В России не планируют наказывать за применение VPN
Полный пинцет
23:09
О как, пошел перебор всех тезисов из методички ) Говорили про свободу прессы/слова, обосрались и тут же перескочили на ВВП, который кстати у РФ значительно больше западных оценок. Якобы 2% мирового ВВ...
Видеохостинг RuTube запустит авторизацию через «Госуслуги» для публикации видео без модерации
korney
23:07
Да ты не уймешься?! Сиди подсасывай, чувачок.
В России не планируют наказывать за применение VPN
Нога
23:06
там неинтересно, почитал: там вату можно гнобить вообще во все щели
Видеохостинг RuTube запустит авторизацию через «Госуслуги» для публикации видео без модерации
Развалим_мордор
23:05
Там руZZким кораблем занято
В России не планируют наказывать за применение VPN
Развалим_мордор
23:05
Бюрократы что с них ввзять. Пока соберутся пока решат. Но уж когда решают то всерьез. Швеция предоставит Украине дополнительно 5 тысяч гранатометов, - министр обороны Гультквист
В России не планируют наказывать за применение VPN
Нога
23:02
а что будет кстати? Полез искать
Видеохостинг RuTube запустит авторизацию через «Госуслуги» для публикации видео без модерации
korney
23:02
Была бы важна, цеевропа бы сиськи не мяла бы, уродина.
В России не планируют наказывать за применение VPN
korney
23:01
Иди нахуй!
В России не планируют наказывать за применение VPN
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем