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71% геймеров остаются на видеокартах Nvidia GTX
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В этом году стоимость видеокарт уменьшается, но до рекомендуемой розничной цены им ещё далеко. В результате статистика Nvidia показывает, что при покупке карт нового поколения пользователи платят в среднем на $300 больше, чем за свою прошлую карту. Об этом рассказал старший вице-президент Nvidia Джефф Фишер в обращении к инвесторам.

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Недавний отчет позволил узнать, что сейчас карты стоят минимум с начала прошлого года. С февраля по март средняя стоимость купленных на eBay карт снизилась ещё на 10%. В магазине Newegg превышение рекомендованной цены составляет в среднем 50%. Например, RTX 3070 стоит $860, что на $360 дороже рекомендованного.

Только 29% обладателей карт Nvidia перешли на модели RTX. Остальные остаются на картах серий GTX, пишет Techspot.

Цены на Newegg

 

Это подтверждает и статистика Steam. GeForce GTX 1060 остаётся наиболее популярной с декабря 2017 года, когда она подвинула GTX 750. Число пользователей карт на архитектуре Pascal в прошлом месяце даже увеличилось. В топ-10 только две модели RTX, а именно RTX 2060 на четвёртом месте и RTX 3060 для ноутбуков на восьмом.

Рынок видеокарт в этом году ждут ещё более увлекательные времена с появлением серий RTX 4000 и AMD RDNA 3. Ожидаются и карты от Intel. Всё это позволяет рассчитывать на дальнейшее уменьшение цен в тех странах, где эти карты будут официально продаваться.

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#видеокарты
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