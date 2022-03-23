Более современные модели слишком дороги и труднодоступны

В этом году стоимость видеокарт уменьшается, но до рекомендуемой розничной цены им ещё далеко. В результате статистика Nvidia показывает, что при покупке карт нового поколения пользователи платят в среднем на $300 больше, чем за свою прошлую карту. Об этом рассказал старший вице-президент Nvidia Джефф Фишер в обращении к инвесторам.

реклама

Недавний отчет позволил узнать, что сейчас карты стоят минимум с начала прошлого года. С февраля по март средняя стоимость купленных на eBay карт снизилась ещё на 10%. В магазине Newegg превышение рекомендованной цены составляет в среднем 50%. Например, RTX 3070 стоит $860, что на $360 дороже рекомендованного.

Только 29% обладателей карт Nvidia перешли на модели RTX. Остальные остаются на картах серий GTX, пишет Techspot.

Цены на Newegg

Это подтверждает и статистика Steam. GeForce GTX 1060 остаётся наиболее популярной с декабря 2017 года, когда она подвинула GTX 750. Число пользователей карт на архитектуре Pascal в прошлом месяце даже увеличилось. В топ-10 только две модели RTX, а именно RTX 2060 на четвёртом месте и RTX 3060 для ноутбуков на восьмом.

Рынок видеокарт в этом году ждут ещё более увлекательные времена с появлением серий RTX 4000 и AMD RDNA 3. Ожидаются и карты от Intel. Всё это позволяет рассчитывать на дальнейшее уменьшение цен в тех странах, где эти карты будут официально продаваться.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



