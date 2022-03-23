Sony в своё время сообщила, что работает над поддержкой переменной частоты обновления (VRR) для консоли PlayStation 5. Релиз этой опции ожидается в ближайшие месяцы, а пока предлагаются другие функциональные возможности.
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VRR сопоставляет частоту монитора с тем, сколько кадров в секунду выдаёт графический процессор консоли. Каждую секунду GPU может выдавать разные значения и экрану следует подстраиваться под эти колебания для обеспечения плавности картинки. Это обеспечивает синхронизацию кадров и сокращает задержку ввода.
Для этого нужен телевизор или монитор с поддержкой HDMI 2.1. Будущие игры могут содержать в себе настройку VRR, а нынешние получат её в обновлениях. Sony добавила переключатель VRR в играх без её поддержки, пишет GSMArena.
Сегодняшнее обновление содержит некоторые востребованные у геймеров опции. Среди них создание открытых и закрытых групп с возможностью присоединяться к ним на PS5 и PS4. Открытые группы видны друзьям, закрытые требуют приглашения.
Sony внедряет эту функциональность и в приложение PS, давая возможность создавать группы со смартфона. Интерфейс приложения был обновлён для упрощения доступа к функциям «Друзья», «Группы» и обмена сообщениями.
Программа PS Remote Play получила тёмный интерфейс и новые языки чтения с экрана.
На самой консоли обновили игровую базу и карты трофеев. Sony тестирует голосовое управление для запуска игр и управления воспроизведением мультимедиа. Пока это предлагается лишь в США и Великобритании.