В любом случае, ронять его нежелательно

Недавно представленный iPhone SE 3 для своей ценовой категории обладает немалым числом привлекательных характеристик. Его стоимость в США составляет $429, но при этом используется процессор A15 Bionic, как в iPhone за $1000 и дороже. Кроме того, тестирование показало, что новый аппарат не менее крепкий по сравнению со своими старшими родственниками.

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Apple говорит об использовании «самого прочного стекла среди всех смартфонов». Оно применяется спереди и сзади и тесты на падение показали его прочность по сравнению с iPhone 13. Это означает, что аппарат стал прочнее по сравнению с моделями iPhone SE прошлых поколений и почти догнал по этому показателю iPhone 13.

При падении на тротуар с высоты 6 футов (1,8 м) аппарат получил незначительные царапины и потертости, пишет WCCFTech. При этом здесь нет стекла Ceramic Shield, как в iPhone 13. При падении на обратную сторону корпус треснул. В этом может быть виновато отсутствие плоской алюминиевой рамы, как на iPhone 13.

Ещё iPhone SE 3 пережил 30-минутный тест под водой на глубине 1 м. У него рейтинг водонепроницаемости IP67, так что от брызг аппарат не пострадает.

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