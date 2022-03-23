Принадлежащий концерну BBK производитель смартфонов Realme в феврале на выставке в Барселоне анонсировал технологию зарядки UltraDart Charge мощностью 150 Вт. Теперь анонсирован смартфон GT Neo 3 с поддержкой этой технологии, пишет Androidcentral.
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GT Neo3 обладает экраном AMOLED 6,7 дюйма FHD+ с частотой обновления 120 Гц и поддержкой стандарта HDR10+. Он получил недавно представленную систему на чипе MediaTek Dimensity 8100 на техпроцессе 5 нм с графикой Mali-G610 MC6. Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 ГБ, хранилище UFS 3.1 256 ГБ.
Сзади расположены три камеры с основной на сенсоре Sony IMX766 50 Мп. Также есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп.
Realme говорит, что для зарядки аккумулятора 4500 мАч от 0 до 50% нужно подождать 5 минут, что превосходит прежние самые лучшие показатели. Обещано сохранение 80% ёмкости аккумулятора после 1600 циклов зарядки.