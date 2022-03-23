Выходящий в скором времени OnePlus Nord 3 должен получить такую же зарядку

-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Принадлежащий концерну BBK производитель смартфонов Realme в феврале на выставке в Барселоне анонсировал технологию зарядки UltraDart Charge мощностью 150 Вт. Теперь анонсирован смартфон GT Neo 3 с поддержкой этой технологии, пишет Androidcentral.

реклама

GT Neo3 обладает экраном AMOLED 6,7 дюйма FHD+ с частотой обновления 120 Гц и поддержкой стандарта HDR10+. Он получил недавно представленную систему на чипе MediaTek Dimensity 8100 на техпроцессе 5 нм с графикой Mali-G610 MC6. Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 ГБ, хранилище UFS 3.1 256 ГБ.

Сзади расположены три камеры с основной на сенсоре Sony IMX766 50 Мп. Также есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп.

Realme говорит, что для зарядки аккумулятора 4500 мАч от 0 до 50% нужно подождать 5 минут, что превосходит прежние самые лучшие показатели. Обещано сохранение 80% ёмкости аккумулятора после 1600 циклов зарядки.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



