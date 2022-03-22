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В 2021 году на Samsung пришлось свыше 61% выпущенных гибких смартфонов
В этом году её доля может стать ещё больше
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Компания Samsung была одной из первых, которая начала выпускать гибкие смартфоны. Пусть поначалу её устройства были неидеальными, она не останавливалась и предпринимала новые попытки. В результате Samsung предложила моделей больше по сравнению с конкурентами и покупают их также чаще других. 

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Отчёт аналитической компании Omdia утверждает, что на долю Samsung пришлось более 61% поставок гибких смартфонов по итогам 2021 года. Среди 11 наиболее продаваемых моделей 5 выпустила Samsung.

Самым популярным является аппарат Galaxy Z Flip 3, который раскупили в количестве 4,6 млн. В 2020 году Samsung продала только 1,1 млн моделей Galaxy Z Flip.

Кроме внесения усовершенствований в Galaxy Z Flip 3, производитель снизил цены на него почти на $400. Это тоже внесло лепту в увеличение продаж, пишет Gizmochina.

Galaxy Z Fold 3 тоже подешевел на $200 по сравнению с предшественником. Он стал стоить $1799, а продажи выросли с 700 тысяч в 2020 году до 2,5 млн в 2021 году.

Общий объём поставок Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 в прошлом году был 7,1 млн, что даёт более 61% от общего числа гибких смартфонов. В этом году доля рынка у Samsung может превысить 70%.

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#samsung #смартфоны
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