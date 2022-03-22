Будет применяться техпроцесс TSMC 5 нм или 4 нм

Согласно неофициальной информации от RedGamingTech, версия игровой консоли PlayStation 5 Pro будет представлена к 2024 году. В ней будет несколько усовершенствований по сравнению с нынешним вариантом первого поколения. Это означает поддержку трассировки лучей и повышение производительность.

реклама

Новая консоль ожидается ближе к концу 2023 года или в 2024 году. Она обеспечит повышенную совместимость с играми для PlayStation VR, пишет WCCFTech.

Также говорится об использовании передовых методов реконструкции. Это не будет технология AMD FSR2, вместо этого Sony предложит собственные наработки. Чип будет производиться компанией TSMC на техпроцессе 5 нм. Сейчас он применяется при создании ядер AMD Zen 4 с прицелом на высокопроизводительные вычисления. Другой источник ожидает техпроцесса TSMC 4 нм. Он уже используется при производстве процессора Apple M2.

Недавно сообщалось о выпуске партии прототипов новых консолей. Sony отправила тысячи комплектов для разработки со всего мира в Окленд (Калифорния). Это могут быть модифицированные системы PS5 для создателей программного обеспечения.





Консоль получит новую систему на чипе от AMD, что позволит использовать её с экранами на разрешениях 4K/8K.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь



