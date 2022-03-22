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PlayStation 5 Pro может получить большой прирост производительности по сравнению с базовой PS5
Будет применяться техпроцесс TSMC 5 нм или 4 нм
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Согласно неофициальной информации от RedGamingTech, версия игровой консоли PlayStation 5 Pro будет представлена к 2024 году. В ней будет несколько усовершенствований по сравнению с нынешним вариантом первого поколения. Это означает поддержку трассировки лучей и повышение производительность.

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Новая консоль ожидается ближе к концу 2023 года или в 2024 году. Она обеспечит повышенную совместимость с играми для PlayStation VR, пишет WCCFTech.

Также говорится об использовании передовых методов реконструкции. Это не будет технология AMD FSR2, вместо этого Sony предложит собственные наработки. Чип будет производиться компанией TSMC на техпроцессе 5 нм. Сейчас он применяется при создании ядер AMD Zen 4 с прицелом на высокопроизводительные вычисления. Другой источник ожидает техпроцесса TSMC 4 нм. Он уже используется при производстве процессора Apple M2.

Недавно сообщалось о выпуске партии прототипов новых консолей. Sony отправила тысячи комплектов для разработки со всего мира в Окленд (Калифорния). Это могут быть модифицированные системы PS5 для создателей программного обеспечения.


Консоль получит новую систему на чипе от AMD, что позволит использовать её с экранами на разрешениях 4K/8K.

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