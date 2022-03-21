Судья Верховного суда Бразилии отменил запрет на работу в стране мессенджера Telegram через два дня после постановления о его блокировке. Генеральный директор Telegram Павел Дуров говорил, что в компании пропустили электронные письма из суда.
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По его словам, предыдущее решение суда в конце февраля было выполнено. После этого компания предложила направлять будущие запросы на удаление контента на отдельный адрес электронной почты. Это предложение до бразильской стороны могло не дойти и суд использовал старый адрес электронной почты общего назначения для связи с представителями сервиса.
Telegram назначит представителя в Бразилии и создаст структуру для более быстрого реагирования на запросы. Telegram выполнил требования суда по удалению секретной информации из канала президента Бразилии Жаира Болсонару и удалил аккаунты сторонника Болсонару, где якобы распространялась дезинформация. После этого суд отменил запрет, пишет Engadget.
Telegram отреагировал быстро и в результате бан фактически не успел вступить в силу. Постановление суда давало Apple, Google, провайдерам и операторам мобильной связи пять дней на блокировку приложения.
Telegram вносит ещё несколько изменений в работу приложения в Бразилии. На октябрь в стране назначены выборы и сервис начнёт продвигать проверенную информацию и помечать считающиеся фейковыми сообщения.
Также будет вестись мониторинг работы первой сотни наиболее популярных каналов страны. На их долю приходится 95% просмотров общедоступных сообщений. При этом прежде Telegram обычно придерживался невмешательства в модерацию контента. Болсонару использовал мессенджер как средство общения с 1,2 млн подписчиков после того, как Twitter, Facebook и YouTube заняли жёсткую позицию по вопросу дезинформации.
Бразилия является важным рынком для Telegram. По статистике Sensor Tower, там приложение установлено более 84 млн раз.