Это всё равно позволит ему быть очень быстрым

Чуть больше месяца прошло с момента появления в продаже флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22. Немногим больше времени минуло со дня поступления на прилавки задержавшегося дольше обычного Galaxy S21 FE, а теперь начинает появляться информация об устройстве нового поколения из этой серии. По словам инсайдера с китайского сервиса микроблогов Weibo, Samsung вместо собственных процессоров надумала поставить в Galaxy S22 FE чипы MediaTek Dimensity 9000.

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Официальных подтверждений этому пока нет. Не исключено, что на самом деле этот процессор получит смартфон Galaxy A53 Pro. Помимо флагманского чипа, в нём ожидается аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, пишет Pocketnow.

Это может стать первым случаем использования в аппаратах FE не таких же процессоров, как в составе флагманских Galaxy S. Например, в S21 FE установлен Snapdragon 888, как в S21. Вот только шагом назад это никак не назвать. Хотя Dimensity 9000 ещё не появился в составе доступных для приобретения смартфонов, есть сведения, что по производительности он уступает только Apple A15. Это делает его самым быстрым чипом для Android-устройств.

Возможно, всё дело в дефиците чипов. Samsung могла решить придержать Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1 для производства Galaxy S22, при этом дав Fan Edition производительность ничуть не хуже.

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