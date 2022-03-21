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Обладатели Apple iPad Air 5 сталкиваются с проблемами с качеством сборки
Планшеты оказались тонкими и скрипучими
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Недавно Apple представила очередную версию iPad Air. Это планшеты пятого поколения, получившие обновлённые характеристики. Однако, не такой радужной оказалась ситуация с качеством сборки корпуса, пишет Gizmochina.

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Продажи начались в минувшие выходные по цене от $599. Некоторые обладатели iPad Air 5 жалуются на более тонкий алюминиевый корпус, который скрипит и ощущается пустым. Даже слабое нажатие приводит к деформации экрана. Один из пользователей пишет, что сквозь тонкий корпус можно чуть ли не ощутить аккумулятор. Эти жалобы появились на форумах Reddit и нашли отклики других пользователей. 

Авторы обзоров этих планшетов ни на что подобное до сих пор не жаловались. Apple пока заявлений по этой теме также не делала. В лучшем случае проблемы будут только на первых экземплярах планшетов, поскольку производитель называл новую модель идентичной iPad Air 4, а там ничего подобного не наблюдается.

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